Hareket Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

DİYARBAKIR'da hareket halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

DİYARBAKIR'da hareket halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.



Olay, dün gece Güvendere Mahallesi'nde meydana geldi. Üç Kuyular 1'inci caddede ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı. Aracını durdurduktan sonra inen sürücü, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobildeki yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor. - Diyarbakır

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