Son Dakika Haberleri: Hareket Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Hareket Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

1 saat önce

DİYARBAKIR'da hareket halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Hareket Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı, System.String[]
DİYARBAKIR'da hareket halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün gece Güvendere Mahallesi'nde meydana geldi. Üç Kuyular 1'inci caddede ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı. Aracını durdurduktan sonra inen sürücü, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobildeki yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:27 Kaynak: DHA

Kuyular, Diyarbakır, Güncel
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