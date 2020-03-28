Hareket halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Antalya'da hareket halindeyken alev alan otomobil vatandaşlar tarafından söndürüldü.



Olay, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddes'inde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hastane Caddesi istikametine seyir halindeki Mehmet Kars'ın kullandığı 31 N 0662 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Araç sürücüsünün aracını yolun sağına çekerek motor kaputunu açmasıyla birlikte araçtan alevler yükseldi. Çevredeki esnaflar yanan araca yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekip, aracın tüp ve akü bağlantılarını kestikten sonra soğutma çalışması yaptı. Bir anda neye uğradığını anlayamadığını belirten araç sürücüsü, duman çıkmaya başlayınca hemen durduğunu, kaputu açtığında alevlerin yükseldiğini söyledi.



Yangın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı - ANTALYA