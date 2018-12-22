Son Dakika Haberleri: Hareket Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Hareket Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hareket halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü.

Hareket Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hareket halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü. Otomobili durdurarak kendini dışarı atan sürücü ise yangından yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Bağlık Mahallesi'nden çarşı merkezi istikametine seyreden Muzaffer Arslanbay idaresindeki 67 LZ 977 plakalı otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili durduran sürücü, kendini dışarı attı. Yangın büyürken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanan aracı söndürdü. Mahalle sakinlerinin meraklı gözlerle izlediği olay sırasında polis çevrede güvenlik tedbiri aldı. Sürücü yangından yara almadan kurtulurken, otomobil kullanılamayacak hale geldi.

Otomobilin gaz kaçağından yanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde ise otomobil yanarken diğer sürücülerin yangına aldırmadan yanından geçip gittikleri görüldü. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:56 Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa
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