Hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı - Son Dakika
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Hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı

6 saat önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde, hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı.

Hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı, System.String[]

ADANA'nın Kozan ilçesinde, hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı. Sürücünün güvenli bir şekilde terk ettiği otomobildeki yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Adana-Kozan yolu Çukurören Mahallesi yakınlarında, saat 21.45 sıralarında, Murat Koştur yönetimindeki 01 EFL 01 plakalı otomobil, hareket halindeyken alev aldı. Yolun sağına çektiği otomobilden inen Koştur, itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, otomobili saran alevleri müdahale ederek söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerinin yaptığı incelemede, yangının otomobildeki elektrik kontağından çıktığını tespit etti. Yangında otomobil, kullanılmaz hale geldi.


İtfaiye, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:19 Kaynak: DHA
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