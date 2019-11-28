Son Dakika Haberleri: Hareket halindeki otomobilden atlayan Faslı genç, öldü
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Hareket halindeki otomobilden atlayan Faslı genç, öldü

6 saat önce

BURSA'da, 3 arkadaşıyla eğlendikten sonra iddiaya göre alkollüyken otomobile binen Fas uyruklu Rafiq Bouazza (24), 'Ben iniyorum' deyip, araçtan atladı.

Hareket halindeki otomobilden atlayan Faslı genç, öldü, System.String[]

BURSA'da, 3 arkadaşıyla eğlendikten sonra iddiaya göre alkollüyken otomobile binen Fas uyruklu Rafiq Bouazza (24), 'Ben iniyorum' deyip, araçtan atladı. Ağır yaralanan Bouazza, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Nilüfer ilçesinin Ataevler mevkisinde meydana geldi. İnegöl ilçesinden Nilüfer'e gelen Fas uyruklu Rafiq Bouazza, M.B., A.C. ve O.B., eğlenmek için gece kulübüne gitti. Bir süre sonra kulüpten çıkan ve alkollü olan 1'i kadın 4 kişi otomobile bindi. Dönüş yolunda iddiaya göre, Rafiq Bouazza otomobilin kapısını açıp, 'Ben iniyorum' deyip, hızla giden araçtan atladı. Bir süre yolda sürüklenen Bouazza, ağır yaralandı. Bouazza, arkadaşları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Rafiq Bouazza, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayın ardından, M.B., A.C. ve O.B. polis ekiplerince gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.


İnegöl, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:18 Kaynak: DHA
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