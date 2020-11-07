Hareket halindeki otomobilden çocuğun düştüğü caddede ikamet eden vatandaştan ailelere uyarı - Son Dakika

Hareket halindeki otomobilden çocuğun düştüğü caddede ikamet eden vatandaştan ailelere uyarı

07.11.2020 15:23

Hareket halindeki otomobilden çocuğun düştüğü caddede ikamet eden vatandaştan ailelere uyarı Isparta'da hareket halindeki otomobilden düşen 3 yaşındaki çocuk, şans eseri yara almadan kurtuldu.

Hareket halindeki otomobilden çocuğun düştüğü caddede ikamet eden vatandaştan ailelere uyarı

ISPARTA - Isparta'da hareket halindeki otomobilden düşen 3 yaşındaki çocuk, şans eseri yara almadan kurtuldu. Olayın olduğu yerde ikamet eden Bülent Menge, ailelerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Ailelerin bu konuda daha dikkatli olmaları ve çocuk kilidini açmaları gerekir" dedi.

Isparta'da 5 Kasım Perşembe günü akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. İskender Mahallesi'ndeki Şehit Pilot Şükrü Çakır Caddesi üzerinde hareket halindeki bir otomobilin dönüş yaptığı sırada ön kapısı açıldı ve 3 yaşındaki çocuk yola düştü. Çocuğun yardımına diğer yoldan gelen başka bir sürücü yetişti. Sürücü, çocuğu yerden kaldırarak ailesine teslim etti.

Olay araç kamerasına yansıdı

Yaşanan bu ilginç kaza arkadan gelen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin sola dönüş yaptığı sırada sağ ön kapısının açıldığı ve çocuğun yola düştüğü görülüyor. Görüntülerde ayrıca başka bir araç sürücüsünün çocuğun yardımına koştuğu ve yerden kaldırdığı çocuğu ailesine teslim etmesi yer alıyor.

"Anne ve babaların daha dikkatli olması lazım"

Kazanın olduğu yerde ikamet eden Bülent Menge, "Olmaması gereken bir durum. Anne ve babaların daha dikkatli olmaları gerekir. Hiç değilse çocuk kilitlerini açmaları lazım" diye konuştu.

Hareket halindeki otomobilden çocuğun düştüğü caddede ikamet eden vatandaştan ailelere uyarı
Hareket halindeki otomobilden çocuğun düştüğü caddede ikamet eden vatandaştan ailelere uyarı
Hareket halindeki otomobilden çocuğun düştüğü caddede ikamet eden vatandaştan ailelere uyarı
Hareket halindeki otomobilden çocuğun düştüğü caddede ikamet eden vatandaştan ailelere uyarı

Isparta, Çocuk, Anne, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hareket halindeki otomobilden çocuğun düştüğü caddede ikamet eden vatandaştan ailelere uyarı - Son Dakika


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