Hareket halindeki traktörden düşen kişi öldü - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde hareket halindeki traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çaykışla Mahallesi'nde Ü.Ö. idaresindeki 67 LN 083 plakalı traktörün römorkunda yolculuk yapan Adnan Ergin, dengesini kaybederek düştü.

Mahalle sakinleri tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Ergin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezindeki işlemleri sonrası yakınları tarafından alınan Ergin'in cenazesi, öğle vakti Yenigün Mahallesi Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.