HAREKET HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜNDE YANGIN PANİĞİ - Son Dakika

Sancaktepe TEM Otoyolu'nda seyir halindeki şehirlerarası otobüsün fren sisteminde yangın çıktı. Otobüs şoförü yolcuları hemen tahliye etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Sancaktepe TEM Otoyolu'nda Mersin'den İstanbul'a gelen 33 YF 545 plakalı şehirlerarası otobüsün fren ve lastiklerinin olduğu kısımdan saat 07.00'da yangın çıktı. Otobüsten alevlerin yükseldiğini gören sürücü, otobüsü hemen yol kenarındaki dinlenme tesisine çekti. İçerisinde yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu otobüs, şoför tarafından tahliye edildi. Yangına ilk müdahaleyi şoför ve muavin yaptı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Otobüsteki bir yolcu 'Seyir halinde ilerliyorduk, bir anda dumanlar yükselmeye başladı lastiğin olduğu kısımda. Yangına kendileri ve itfaiye müdahale etti diye konuştu.

Yangının söndürülmesinin ardından yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.