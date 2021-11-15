HAREKET HALİNDEYKEN ALEV ALAN OTOMOBİL YANDI - Son Dakika

MALATYA'nın Darende ilçesinde, hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.
Ulupınar Mahallesi'nde sabaha karşı Cumali B. yönetimindeki 44 ACY 657 plakalı otomobil, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Otomobilin alevlere teslim olduğunu gören yoldan geçenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: DHA
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