HAREKET HALİNDEYKEN ALEV ALAN VİNÇ, YANDI

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde vinç, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Ezine'den Çanakkale'ye giden Orhan Şahin'in kullandığı 17 ACF 258 plakalı vinç, saat 09.00 sıralarında Derbentbaşı mevkisine geldiğinde motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Şahin, aracını yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen alevler vinci tamamen sardı. Yangın, yol kenarındaki ormana sıçramadan söndürülürken, vinç kullanılamaz hale geldi.
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