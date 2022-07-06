HAREKET HALİNDEYKEN ALEV ALAN VİNÇ, YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

HAREKET HALİNDEYKEN ALEV ALAN VİNÇ, YANDI

06.07.2022 14:56

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde vinç, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde vinç, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ezine'den Çanakkale'ye giden Orhan Şahin'in kullandığı 17 ACF 258 plakalı vinç, saat 09.00 sıralarında Derbentbaşı mevkisine geldiğinde motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Şahin, aracını yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen alevler vinci tamamen sardı. Yangın, yol kenarındaki ormana sıçramadan söndürülürken, vinç kullanılamaz hale geldi.

YORUMLAR
500
Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı Çanakkale'de seyir halindeki vinç alev aldı Çanakkale'de seyir halindeki vinç alev aldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAREKET HALİNDEYKEN ALEV ALAN VİNÇ, YANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:04 Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları! Doktoru silahla yaralayan şahıs, aynı silahla intihar etti
15:03 Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek
14:54 Fenerbahçe'den yeni arma açıklaması! Medya kuruluşlarından 5 yıldızlı armanın kullanılması istendi
14:53 Yabancı diplomatlarla görüşmelerinin izne bağlanmasına "çürümüşlük" diyen İmamoğlu'na Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu cehalettir
14:37 Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle gündem olan Tevfik Göksu, İBB'den yardım istedi!
14:29 Stranger Things'in başrolü David Harbour final sezonu için 32 kilo verdi! Sırrını soranlara "yemek yememek" cevabını verdi
14:17 Nisan ayında evlenen oyuncu Selahattin Paşalı baba oldu: Ailemize hoş geldin Pera'm
14:11 İşte doğanın mucizesi! Yapraklar arasında kamufle olan canlıyı hiç kimse fark edemiyor
13:55 İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü
13:48 Futbolcular Birliği'nden Türk kulüpleriyle anlaşacak oyunculara şaşırtan uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 15:14:29. #1.11#
SON DAKİKA: HAREKET HALİNDEYKEN ALEV ALAN VİNÇ, YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement