BİNGÖL HAREKET HALİNDEYKEN ALEV ALAN YOLCU OTOBÜSÜ, DEMİR YIĞININA DÖNDÜ - Son Dakika

BİNGÖL HAREKET HALİNDEYKEN ALEV ALAN YOLCU OTOBÜSÜ, DEMİR YIĞININA DÖNDÜ
28.04.2021 15:45
İSTANBUL'dan Bingöl'e giden 34 yolcusu bulunan otobüs, hareket halindeyken alev aldı.
İSTANBUL'dan Bingöl'e giden 34 yolcusu bulunan otobüs, hareket halindeyken alev aldı. Yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular zamanında tahliye ile kurtuldu.
Olay, Bingöl- Elazığ karayolunun 30'uncu kilometresindeki Yolçatı mevkisinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan 34 yolcusuyla dün öğle saatlerinde Bingöl'e gitmek için yola çıkan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Yolcuların tahliyesinin ardından, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle otobüsteki yangını söndürdü. Ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.
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