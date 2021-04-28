Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü (2) - Son Dakika

Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü (2)
28.04.2021 16:27
'YOĞUN KOKUNUN ARDINDAN OTOBÜS ALEV ALDI'Bingöl'de, yanan Metro Turizm'e ait 44 FM 546 plakalı otobüsün yolcuları, o anları anlattı.
'YOĞUN KOKUNUN ARDINDAN OTOBÜS ALEV ALDI'
Bingöl'de, yanan Metro Turizm'e ait 44 FM 546 plakalı otobüsün yolcuları, o anları anlattı. Yolculardan Samet Koçlardan, kente yaklaştıkları sırada yoğun bir koku hissettiklerini, ardından otobüsün alev aldığını belirterek, "Otobüs şoförü mola yerlerinde sürekli aracın yağ ve suyunu kontrol ediyordu. Bir mola yerinde yağ eksildiğini fark edince motor yağı ilavesi yaptı. Bingöl sınırlarına geldiğimizde otobüste ağır bir koku gelmeye başladı. Daha sonra otobüsün alt tarafından bir duman çıktığını fark ettik. Otobüs durunca kendimizi dışarı attık ve otobüs alev aldı" dedi.
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