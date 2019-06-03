Son Dakika Haberleri: Hareket halindeyken alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Hareket halindeyken alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

42 dakika önce

Hareket halindeyken alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldiADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde hareket halindeki otomobil birden alev aldı.

Hareket halindeyken alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde hareket halindeki otomobil birden alev aldı. İçerisindeki sürücü ve yolcuların aracı terk ederek canlarını kurtardığı yanan otomobil olay sonrası kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, olay bugün Türkeli Mahallesi hastane kavşağında meydana geldi. Muzaffer Gök idaresindeki 01 FEG 20 plakalı otomobil seyir halindeyken birden alev aldı. Aracının yanmaya başladığını fark eden sürücü Muzaffer Gök ve araç içerisinde yolculuk eden ismi öğrenilemeyen şahıslar otomobili terk ederek itfaiye ekiplerine haber verdiler.
Olay yerine gelen ve itfaiye ekipleri yanan aracı uzun uğraşlar sonucu söndürebildi. Polis ekipleri ise güvenlik nedeniyle yolu bir süre trafiğe kapattı.
Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken araç sürücüsü ve yanında yolculuk edenler olaydan yara almadan kurtuldular.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
Hareket halindeyken alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:46 Kaynak: İHA
Adana, Kozan, 3. Sayfa
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