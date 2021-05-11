Hareket halindeyken çalan telefonu motosiklet sürücüsünü canından ediyordu...Kaza anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Hareket halindeyken çalan telefonu motosiklet sürücüsünü canından ediyordu...Kaza anı kameralara yansıdı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir motosiklet sürücüsü hareket halindeyken cebindeki telefonun dikkatini dağıtması sonucu öndeki araca çarptı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı 1 Caddesi üzerinde hareket halinde otomobil arkasından giden motosiklet sürücüsünün cebindeki telefonu çaldı. Dikkati dağılan sürücü önünde aniden duran araca çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü kazayı ucuz atlattı. Motosiklette maddi hasar meydana geldi. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
(GE-BC -MA-Y)
Kaynak: İHA
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