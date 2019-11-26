Son Dakika Haberleri: Hareket halindeyken çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi
Son Dakika Güncel Hareket halindeyken çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Hareket halindeyken çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Antalya'da seyir halindeyken alevlerin yükseldiği otomobil tamamen yandı.

Antalya'da seyir halindeyken alevlerin yükseldiği otomobil tamamen yandı.

Bora Arat yönetimindeki 06 DP 1699 plakalı hafif ticari aracın kaput bölgesinden Antalya-Serik kara yolu Cırnık Köprüsü civarında alevler yükselmeye başladı.

Durdurduğu aracından inen Arat, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Hareket halindeyken çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:15 Kaynak: AA
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