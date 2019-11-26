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Hareket halindeyken çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi
6 saat önce
Antalya'da seyir halindeyken alevlerin yükseldiği otomobil tamamen yandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:15 Kaynak: AA
Antalya'da seyir halindeyken alevlerin yükseldiği otomobil tamamen yandı.
Bora Arat yönetimindeki 06 DP 1699 plakalı hafif ticari aracın kaput bölgesinden Antalya-Serik kara yolu Cırnık Köprüsü civarında alevler yükselmeye başladı.
Durdurduğu aracından inen Arat, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
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