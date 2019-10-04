Hareket Sekiz filminin galasında neler yaşandı?
27 dakika önce
3 Ekimde vizyona girecek olan komedi yapımı Hareket Sekiz'in galası da kahkahalarla geçti.
3 Ekimde vizyona girecek olan komedi yapımı Hareket Sekiz'in galası da kahkahalarla geçti.
#HareketSekiz #AliSunal #GürgenÖz
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:02
Günlük burç yorumları 4 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) iPhone 11 Türkiye Satış Tarihi Açıklandı Meteoroloji'den sonra bir yağış uyarısı da İstanbul Valiliği'nden: Bu akşama dikkat! Son Dakika: Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi