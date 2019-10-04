Son Dakika Haberleri: Hareket Sekiz filminin galasında neler yaşandı?
Son Dakika Magazin Haber

Hareket Sekiz filminin galasında neler yaşandı?

27 dakika önce

3 Ekimde vizyona girecek olan komedi yapımı Hareket Sekiz'in galası da kahkahalarla geçti.

3 Ekimde vizyona girecek olan komedi yapımı Hareket Sekiz'in galası da kahkahalarla geçti.

#HareketSekiz #AliSunal #GürgenÖz

Hareket Sekiz filminin galasında neler yaşandı?

Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 4 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
iPhone 11 Türkiye Satış Tarihi Açıklandı Meteoroloji'den sonra bir yağış uyarısı da İstanbul Valiliği'nden: Bu akşama dikkat! Son Dakika: Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:29:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hareket Sekiz filminin galasında neler yaşandı?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]