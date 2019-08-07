Son Dakika Haberleri: "Hareket Sekiz"in Teaser'ında Kovalamaca Başlıyor!
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"Hareket Sekiz"in Teaser'ında Kovalamaca Başlıyor!

35 dakika önce

Çekimleri İstanbul ve Bakü'de tamamlanan yeni sinema sezonunun iddialı komedi filmi Hareket Sekiz yayınladığı teaser'da aksiyon sahneleri ile dikkat çekiyor.

YENİ SİNEMA SEZONUNUN İLK BÜYÜK KOMEDİ FİLMİ

Kahramanlarımız Bünyamin, Reşat ve Kazım, Türkiye'de tesadüfi başarılar elde etmiş üç polis memurudur... Rus mafya lideri Zolka yıllardır adını sürekli duyduğumuz bor madeniniözel bir silahta kullanmak üzere Türkiye'den yurt dışına kaçırmak istemektedir. Hedefteki ülke ise Liechtenstein...

Ve büyük macera başlıyor! Çok özel görevde bu üç polis başarılı olabilecek mi? Başlarına geleceklerden habersiz aksiyonun tam ortasına düşen Bünyamin, Reşat ve Kazım; Rus mafyasını alt edebilecek mi? Birbirinden ünlü isimleri buluşturanpolisiye, aksiyon, komedi türündeki filmin kahkaha- aksiyon grafiği zirvelerde...

MUHTEŞEM KADROSUYLA AKSİYON VE KOMEDİ BİR ARADA!

Aksiyon sahneleri için özel bir ekip getirilen Hareket Sekiz'inkadrosunda bulunan isimler oldukça dikkat çekiyor. Hareket Sekiz'in başrolü Sakar polis memuru Ali Sunal, sinirli şans oyunları düşkünü Onur Atilla, stajyer polis Sarp Bozkurt, çocuğuna oldukça düşkün stajyer polisin annesiDevrim Yakut, Rus iş adamı ve aynı zamanda mafya lideri Gürgen Öz, Polis Muhabiri Bihter Dinçel, Emniyet Müdürü Hakan Bilgin, Bünyamin'in gözü yükseklerde olan karısı Hande Katipoğlu ve Bünyamin'in belalısı çeçen karekterine hayat veren Aykut Taşkın izleyiciye kahkaha garantisi veriyor.

YENİ SİNEMA SEZONUN AÇILIŞ FİLMİ OLAN "HAREKET SEKİZ" 8 ÜLKEDE AYNI ANDA 4 EKİM'DE SİNEMALARDA!

Benzeri görülmemiş bir yerli yapım olan filmi DADA Vision beyaz perdeye taşırken, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu üstleniyor. Yapımcılığını Levent Cengizhan'ın üstlendiği filmin senaryosu ise Ayberk Çınar'a ait. Yeni sinema sezonun açılış filmi olan Hareket Sekiz 8 ülkede aynı anda 4 Ekim'de sinemalarda olacak.

"HAREKET SEKİZ" ile SİNEMA SALONLARINDA HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞANACAK!

Performanslarıyla çok güçlü isimleri bir araya getirenyapımda aksiyon ve kahkaha hız kesmeden devam ediyor. Kahkaha dolu bir aksiyon komedi olan Hareket Sekiz, yeni sezonun ilk büyük komedi filmi olacak!

Liechtenstein, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:22 Kaynak: Bültenler
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