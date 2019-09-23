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Hareket Şenliği çocukları 'Hareket'e çağırıyor

1 saat önce

Çocukların spor yoluyla sağlıklı büyümelerine ve gelişim göstermelerine katkı sağlamayı hedefleyen 'Allianz Motto Hareket Şenliği', 29 Eylül tarihinde 14.00-18.00 saatleri arasında Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi'nde düzenlenecek.

Hareket Şenliği çocukları 'Hareket'e çağırıyor, System.String[]

Çocukların Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yoluyla sağlıklı büyümelerine ve gelişim göstermelerine katkı sağlamayı hedefleyen 'Allianz Motto Hareket Şenliği', 29 Eylül tarihinde 14.00-18.00 saatleri arasında Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi'nde düzenlenecek.


Allianz Türkiye,7-12 yaş arası çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlayan sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket kapsamında 29 Eylül'de Kalamış Spor Merkezi'nde halka açık ve ücretsiz bir şenlik düzenleyecek. Gün boyu sürecek şenlik kapsamında, 7-12 yaş arasındaki çocuklar atletizm etkinliğine katılırken, 5-7 yaş arasındaki çocuklar ise gönüllüler eşliğinde hareket edecekleri farklı aktivitelere yönlendirilecekler. Şenliğe katılan tüm çocuklar, başarı rozeti ile ödüllendirilecek.


Bugüne kadar 652 çocuğun gelişimine katkıda bulunuldu


Sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket'inin, 7-12 yaş grubundaki çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine ve gelişim göstermelerine katkı sağlamayı hedeflediği bildirildi. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Koruncuk Vakfı ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı işbirliğiyle çocuklara yönelik sınıf içi ve sınıf dışı eğitim modüllerinin uygulandığı programın, halka açık düzenlenen şenliklerle de desteklendiği aktarıldı. Sosyal sorumluluk programı kapsamında, Ağustos 2018'den bu yana 652 çocuğun gelişimine katkıda bulunulduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kadıköy Belediyesi, Kalamış, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:42 Kaynak: İHA
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