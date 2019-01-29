Son Dakika Haberleri: Hareket, Türkiye'nin En Büyük Hizmet İhracatçıları Arasına Girdi

Hareket, Türkiye'nin En Büyük Hizmet İhracatçıları Arasına Girdi

1 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Hareket, Türkiye'nin En Büyük Hizmet İhracatçıları Arasına Girdi, System.String[]

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, hizmet ihracatçıları şampiyonları arasına 128. sıradan girmeyi başardı.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından üçüncü kez gerçekleştirilen Türkiye'nin "500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması"nın sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle açıklandı. Ağır ve standart dışı kargo taşımacılığı, proje taşımacılığı, vinç ve platform kiralama, ağır kaldırma, indirme ve yerleştirme alanlarında yaratıcı çözümler sunan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, 2017 yılı rakamlarına göre hazırlanan listede hizmet ihracatıyla 128'inci, yük taşımacılığı ve lojistik sektör sıralamasında ise 50'nci sırada yer almayı başardı.

60 yılı aşkın bir süredir petrokimya ve yenilenebilir enerji sektörü ile özellikle yeşil alan, tesis kapatma, bakım ve açık deniz projeleri alanlarında ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunan Hareket, Türkiye'nin yanı sıra Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Romanya ve Azerbaycan gibi 20 ülkede birçok önemli projede yer alıyor.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Hakkında:

Temelleri 1957 yılında atılan Hareket, mühendislik çözümleri, proje taşımacılığı, ağır ve standart dışı kargo taşımacılığı, vinç ve platform kiralama, ağır kaldırma, indirme ve yerleştirme hizmetleri sunmaktadır. Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında Türkiye'nin lider kuruluşu Hareket, alanında uzman tecrübeli ekibiyle indirme ve montaj işlemlerini uluslararası standartlara uygun olarak ve son teknoloji ürünü ekipmanlarla gerçekleştirmektedir. Teknolojisi, tecrübesi ve üstün hizmet standartlarıyla sektörün aranılan markası Hareket, Türkiye, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Romanya ve Azerbaycan'ın da dahil olduğu 20'yi aşkın ülkede büyük ölçekli projelere imza atmaktadır. Her türlü ağır yük projesi, ağır yük mühendislik çözümleri, projelendirme, kaldırma, taşıma, indirme ve montajda sınırsız seçenekler sunan Hareket, teknolojiye yaptığı yeni yatırımlarla hızla büyümekte ve sektöründe birçok ilki hayata geçirmektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:36 Kaynak: Bültenler

Türkmenistan, Recep Tayyip Erdoğan, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Güncel
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