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Hareket Ukrayna ofisini açtı

14 dakika önce

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, global bir marka olma vizyonu çerçevesinde uluslararası ofislerine Ukrayna'yı da ekledi.

Hareket Ukrayna ofisini açtı, System.String[]

60 yılı aşkın bir süredir ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunan, sektörün uzman şirketi Hareket, globalleşme yolunda attığı önemli adımlara bir yenisini ekleyerek bu kez Ukrayna'da bir ofis açtı. Hareket, Ukrayna'nın Kiev şehrinde açtığı yeni ofisiyle vinç kiralama, ağır kaldırma, ağır taşıma, rüzgar türbin kurulum, elektrik-mekanik montaj konularındaki tecrübesini, üstün hizmet standartlarını ve teknolojisini Ukrayna pazarına da taşıyacak.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Genel Müdürü Engin Kuzucu, şunları söyledi: "Uzun yıllardır gerek Türkiye'de gerekse dünyada önemli projelere imzamızı atıyoruz. Yeni ofisimizle hedefimiz Ukrayna'daki büyük ölçekli projelerde yer alarak uzmanlığımızı yansıtmak. Ukrayna pazarında bu anlamda büyük bir boşluk var. Büyük ölçekli projeler için yüksek kapasiteli ekipman ihtiyacı çok fazla. Biz de Hareket olarak yüksek kapasitemiz ve güçlü teknik altyapımızla bu ihtiyaçlara anahtar teslimi çözümler sunacağız. Ukrayna pazarında EPC yüklenicileri, petrol ve gaz üreticileri, rüzgar ve enerji (güç) üreticileri, mekanik müteahhitler ve inşaat şirketleri gibi farklı sektörlere hizmet vermeyi hedefliyoruz."

Ukrayna, Kiev, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:05 Kaynak: Bültenler
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