Son Dakika Haberleri: Hareketlerinden şüphelendikleri genç zehir taciri çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hareketlerinden şüphelendikleri genç zehir taciri çıktı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları araçta sürücüleri ve yanında bulunan şahsın şüpheli hareket etmesi üzerine yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hareketlerinden şüphelendikleri genç zehir taciri çıktı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları araçta sürücüleri ve yanında bulunan şahsın şüpheli hareket etmesi üzerine yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Boğazköy mahallesinde jandarma ekipleri 16 KOÇ 84 plakalı aracı durdu. Araç sürücüsü Ö.Ç ile E.İ şüpheli hareketleri ekiplerin gözlerinde kaçmadı. Araç içerisinde yapılan aramada 5 adet folyoya sarılı 24 gram metamfetamin ve bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:47 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muğla'ya 3 saatte 30 bin araç giriş yapınca jandarma yolu kapatmak zorunda kaldı Karısını öldürmeden önce masaj yaptırmış Karısını öldürmeden önce masaj yaptırmış Kocaeli'deki tekstil fabrikası küle döndü! işte görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 15:16:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hareketlerinden şüphelendikleri genç zehir taciri çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]