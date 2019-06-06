Hareketli araçlara kesintisiz internet hizmeti
28 dakika önce
Türksat AŞ tarafından geliştirilen antenle hareket halindeki kara taşıtlarına uydu üzerinden internet hizmeti verilebilecek.
Türksat
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:38
AŞ tarafından geliştirilen antenle hareket halindeki kara taşıtlarına uydu üzerinden internet hizmeti verilebilecek.
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