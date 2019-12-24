Hareketli bölmelerle mekânlarınızı ferahlatın - Son Dakika
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Hareketli bölmelerle mekânlarınızı ferahlatın

6 saat önce

Okul, otel, hastane ve düğün salonlarındaki mekanların en ekonomik şekilde kullanımasının önemli olduğunu belirten Çağdaş Bölme Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Demir, hareketli bölme sistemleriyle mekanların istenildiğinde ferahlatılabileceğini söyledi.

Hareketli bölmelerle mekânlarınızı ferahlatın, System.String[]

Okul, otel, hastane ve düğün salonlarındaki mekanların en ekonomik şekilde kullanımasının önemli olduğunu belirten Çağdaş Bölme Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Demir, hareketli bölme sistemleriyle mekanların istenildiğinde ferahlatılabileceğini söyledi.


İnsanların en çok zaman geçirdikleri iş alanları, okul, otel ve düğün salonlarının ekonomik kullanımının yanı sıra ferah olması da gerektiğini ifade eden Sevgi Demir, "Alüminyum profilleri sunta, MDF veya cam ile birleştirerek modüler hale getiriyoruz. Bölünmesi gereken büyük mekanları projelendirip tasarlıyoruz. Hazırlanan modüller, altta ve üstte ses izolasyonu sağlayan, kapandığı zaman teleskopik panelle yatayda da kapanabilen bölme duvarları yerleştiriyoruz. Büyük mekanları küçük odacıklar haline getiriyoruz. Ayrıca bu alanları gerektiğinde açılmasını sağlayarak ferah bir ortam oluşturmuş oluyoruz. Üstten bir taşıyıcı ray aracılığı ile modüller asılıyor. İstenilen park alanlarında park edilerek montajı yapılıyor" dedi.


Panellerin yangına dayanıklı olabilmesi için paslanmaz çelik kullandıklarını belirten Demir, "Magnezyum oksitli levha üzerine leminant kaplama yaparak istenilen dekoratif özellik sağlanabiliyor. Doğal kaplamalar yapılabiliyor. Yani duvar kaplamasıyla bütünlük sağlayan hareketli bölmeler, görsellik olarak istenilirse camlı, cam arasına jelüze, cam filmi veya ses izolasyonu içinde kaya yünü mantarların olduğu yüksek oranda desibel sağlayan bölmelerde üretilebiliyor. Tek bir kişi manolya şeklinde alta ve üstte sabitleme butonlarını kolu çevirerek hava boşluklarını kapatabiliyor. En son modülde de teleskopik panel dediğimiz bir panelimiz var. Buda hem altı üstü kapatırken, hem de duvarın bitiş noktasında ürünün bütünlüğünü sağlıyor. Duvar gibi bölme olmuş oluyor" diye konuştu.


Bursa'da imalatını yapıp Türkiye'nin her mekanına zaman zaman yurtdışı projelerle de hizmet verdiklerini belirten Demir, "Bilhassa otellerin konferans salonları ve kongre merkezlerinde kullanılıyor. Hatta şu anda binaların pahalı olmasından dolayı maliyet azaltmak için firmalar, bu bölmeleri tercih ediyor. Yaklaşık 400 kilogram taşıyabilecek askılar ve profiller tamamen şirketimize ait üretiliyor. Bunların yüzeylerinde farklı malzemeler kullanılabiliyor" dedi. - BURSA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:05 Kaynak: İHA
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