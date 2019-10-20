Hareketli yaşama farkındalık için doğa yürüyüşü

Kırklareli'nde hareketli yaşama farkındalık oluşturmak için doğa yürüyüşü düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde düzenlenen etkinlikte, sağlık personeli 12 kilometre doğa yürüyüşü yaptı.

Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, burada yaptığı konuşmada, herkesin sağlık için hareketli bir yaşam sürmesini istediklerini söyledi.

Sporun insan sağlığı açısından çok büyük önem taşıdığını ifade eden Cerit, hareketsiz yaşamda obezite, kemiklerde kireçlenme gibi birçok hastalığın oluşabileceğini belirtti.

Sağlıklı bir yaşam için hareket edilmesi gerektiğini aktaran Cerit, her bireyin sağlık için günde en az 10 bin adım atması önerisinde bulundu.

Etkinliğe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur, Kamu Hastaneleri Hizmeti Başkan Yardımcısı Serdar Bayraktar ile sağlık personeli katıldı.