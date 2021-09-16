Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, haftanın ilk etkinliğinde doğanın ve yeşilin her renginin yer aldığı İl Ormanı Tabiat Parkı'nda spor ve egzersiz etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonu Bisikletliler Derneği Sakarya Şubesi ile Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği iş birliğiyle düzenlenen spor ve egzersiz programına çocuklar katıldı.

Çocuklara hareketli yaşamın öneminin anlatıldığı etkinlikler, 17 Eylül'de Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek çocuklar için güvenli sürüş eğitimiyle devam edecek. Çocuklara doğru ve güvenli bisiklet kullanımı eğitiminin verileceği program saat 16.30'da başlayacak.