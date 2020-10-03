'Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi' kurulacak - Son Dakika

'Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi' kurulacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında imzalancak protokol ile ulusal hareketliliği artırmak için 'Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi' kurulacak.

'Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi' kurulacak, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında imzalancak protokol ile ulusal hareketliliği artırmak için 'Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi' kurulacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ulusal hareketliliği artırmak amacı ile kurulacak merkezin protokolünün 5 Ekim Pazartesi günü, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenecek basın toplantısında imzalanacağı belirtildi. Bakan Karaismailoğlu, konu hakkında yaptığı açıklamada, kent içi ve kentler arası ulaşım planlamasında, hizmet sunumunda, regülasyonlarda, erişebilirlikte daha bütüncül bir vizyon oluşturmak için bu alana yönelik eylem planını oluşturmak için çalışmalara başladıklarını belirtti. Bakan Karaismailoğlu, "Bakanlığımız ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında yapılan işbirliği ile şehirlerimizde ulaşımın çehresini değiştiren, insanların kentsel ve ulusal düzeyde hareketlilik davranışlarını farklılaştıran bir unsur haline gelen hareketlilik sistemleri üzerine bilimsel çalışmalar yürütülecektir. Çevreci, etkin, sürdürülebilir ve erişilebilir bir hareketlilik sisteminin ulusal düzeyde kurulması için gerekli Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerinin yürütülmesi, yerli ve milli tasarım projelerinin üretilmesini hedefliyoruz" dedi.

Kurulacak merkezde ulaşımda erişilebilirlik vizyonu çerçevesinde her adımda farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik bir ulaşım sistemi oluşturacaklarına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Hareket kabiliyeti sınırlı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırarak hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla ulaşımda erişilebilirliği iyileştirmeye yönelik araştırma, geliştirme tasarım ve erişilebilirlik proje çalışmaları yürütülecektir" diye konuştu.

İşbirliği kapsamında oluşturacakları sistemlerle vatandaşın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları ülkeye kazandıracaklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Niyet ve eylemlerimizde ülkemize, geleceğimize insanımıza kolaylıklar sağlamak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ANKARA,


'Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi' kurulacak
'Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi' kurulacak

Yıldız Teknik Üniversitesi, Adil Karaismailoğlu, Davutpaşa, araştırma, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi' kurulacak - Son Dakika Ekonomi


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