Hareketsiz yatan yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Hareketsiz yatan yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi

20.06.2022 13:10
Hareketsiz yatan yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman'da, gece geç saatlerde vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaşlı kadın, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Adıyaman'da, gece geç saatlerde vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaşlı kadın, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Adıyaman İşkur İl Müdürlüğü yakınlarında gece geç saatlerde bir kadının yerde hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen ekipler, olay yerine geldiğinde hareketsiz yatan kadının Alzheimer rahatsızlığı bulunan Z.T., olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri yaşlı kadının yakınlarına ulaşarak kendilerine teslim etti. Yaşlı kadının, kaldığı evde herkes uyuduktan sonra rahatsızlığından dolayı evden dışarıya çıktığı öğrenildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, İŞKUR, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hareketsiz yatan yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

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