Hareketsizlik kas ağrılarına sebeb oluyor! - Son Dakika

Hareketsizlik kas ağrılarına sebeb oluyor!

03.05.2021 14:36
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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Özellikle tam kapanma döneminde olduğumuz şu günlerde sağlıklı ve zinde olmak için hareketli olmayı ihmal etmemeliyiz.Her zamankinden daha fazla evde kalınan ve sabit oturulan bu dönemde hareketsiz kalındığı zaman kaslar hızla zayıflayabilir, esnekliği azalabilir ve vücut direnci düşebilir.Hareketsizlik ayrıca obeziteye, iskelet sistemi bozukluğuna, omurga ve kas ağrılarına da neden olabilir.

Günlük hayatta hemen hemen herkesin yakındığı kas ağrıları, yorgunluk ve sakatlıkların yanı sıra daha ciddi durumların habercisi olabilir. Kimi zaman kas ağrıları birkaç gün içerisinde ortadan kalkarken kimi zaman da kronikleşerek sürekli bir hal alabilirler. Birkaç gün içerisinde geçen kas ağrıları büyük sorunlara neden olmazken uzun süren ve kalıcı hale gelebilen kas ağrıları kişilerin günlük hayatını hem aktivite yönünden hem de psikolojik açıdan kötü yönde etkiler ve yaşam konforunda ciddi oranda azalmaya neden olur. Kas ağrılarının sürekli bir hal aldığı ve kişinin hayatını olumsuz etkilediği bu kronik durumlara miyalji adı verilir.

Kas Ağrılarının Neden Olur ?

Stres,yanlış ya da eksik beslenme,yetersiz su tüketimi,düzensiz uyku,aşırı aktivite,fazla kilo,Kalıtsal durumlar, enfeksiyonlar, diğer hastalıklar dakas ağrısına neden olabilir. Anemi, Eklem iltihabı, Kronik yorgunluk sendromu, asimetrik yürüme (Topallama), Gripal enfeksiyonlar, Fibromiyalji Sendromu, miyofasiyal ağrı sendromu da diğer ağrı nedenleri arasında sayılabilir

KasAğrılarından Korunmak için;

Düzenli egzersiz yapılması kronikleşen ve miyalji haline gelen kas ağrılarının ortadan kaldırılabilmesi için çok önemlidir. Aerobik egzersizler, esneme ve germe egzersizleri, dayanıklılık egzersizleri gibi egzersizlerin doğru şekilde ve düzenli olarak yapılması kasların güçlenmesini ve daha esnek hale gelmesini sağlayarak miyalji görülme oranını azaltır. Egzersiz sırasında önemli olan, yapılan hareketlerin uzman tavsiyesinde ve doğru şekilde uygulanmasıdır. Doğru yapılmayan egzersizler ağrıların artmasına ve başka sakatlıklara neden olabilir.

Evde Yapılabilecek Egzersiz Önerileri;

Evde koridorunuzda günde birkaç kez 5-7 dakikalık yürüyüşler yapabilirsiniz.Eğer terasınız varsa bu süreyi 10 dakikaya kadar çıkarabilirsiniz. Uzun süre oturmaktan vazgeçip, arada kalkarak adım atmak tüm vücudunuz için faydalı olacaktır. Evde kalınan bu dönemde yürüyüş daha sınırlı yapıldığı için evde bulunan ağırlıklarla (terabantlar, küçük halterler ya da 1-1.5 lt dolu su şişeleri gibi...) kol ve bacaklarınızı çalıştırabilirsiniz.Dans etmekte vücut hareketi açısından güzel bir tercih olabilir.Evde 10 dakika tempolu bir müzikle dans edebilirsiniz.Akciğer sağlığınız için nefes egzersizleri yapabilirsiniz.Vücuttaki kasların yönetim yeri karın,kalça ve bel kavşağıdır.Bu sebeple basit bel ve karın egzersizlerini yapmak önem taşır.

İskelet, Dans, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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