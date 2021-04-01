'Hareketsizlik ruhen de hastalık yapıyor' - Son Dakika

'Hareketsizlik ruhen de hastalık yapıyor'

01.04.2021 10:53
'Hareketsizlik ruhen de hastalık yapıyor', System.String[]

ERCİYES Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İyi Klinik Uygulama Merkezi Başaraştırıcısı Dr. Ahmet İnal, pandemi döneminde evde zaman geçiren insanların sıkıldığını, bu dönemde sadece beslenme değil spora da önem verilmesi gerektiğini söyledi.

ERCİYES Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İyi Klinik Uygulama Merkezi Başaraştırıcısı Dr. Ahmet İnal, pandemi döneminde evde zaman geçiren insanların sıkıldığını, bu dönemde sadece beslenme değil spora da önem verilmesi gerektiğini söyledi. İnal, "Spor alışkanlığını artırmak gerekir. Hareketsizlik sadece bedenen değil ruhen de hastalık yapıyor" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İyi Klinik Uygulama Merkezi Başaraştırıcısı Dr. Ahmet İnal, koronavirüs hastalığını geçiren bazı hastalarda depresyon olabileceğini belirterek, uyarılarda bulundu. İnal, "Koronavirüs geçirdikten sonra insanlarda depresyon gelişebiliyor. Bu hastalığı gidermede veya hastalığı geçirenlerde depresyonu önlemek için beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Özellikle çinko ve folik asitten zengin gıdalarla beslenme bizim için çok önemli. Uzakdoğuda yapılan çalışmalarda folik asitten zengin beslenen kişilerde depresyona daha az girildiği görülmüş. Hatta bir kısım depresyonlu hastaya folik asitli yiyecek verilmiş, bir kısmına da folik asitli yiyecek verilmemiş. Folik asitli yiyecek verilmiş kişilerde depresyon daha az görülmüş. Bu nedenle folik asit çok zengin bir üründür. Nane, roka gibi yeşil yapraklı yiyecekler çok fazla tüketilmelidir. Bunun dışından çinko bakımından zengin olan kabak çekirdeği gibi kabuklu kuruyemişler yenilmelidir. Bunları tüketirken miktar da bizim için çok önemli" diye konuştu.

'SPOR ALIŞKANLIĞINI ARTIRMAK GEREKİR'Özellikle zamanını evde geçiren insanların sıkıldığını belirten İnal, "Bazen sokaklara baktığımız zaman kısmi ve tam izolasyon döneminde depresyona girmemek elde değil. İster istemez iç sıkkınlık bize de geliyor. Sokakları cıvıl cıvıl görmek gerekirken, bomboş sokaklarla karşılaşıyorsunuz. Bu durumda sadece beslenme değil, spora da önem verilmelidir. Spor alışkanlığını artırmak gerekir. Hareketsizlik sadece bedenen değil ruhen de hastalık yapıyor. Vatandaşlarımız buna karşın daha iyi tedbir alsın" ifadelerini kullandı.'BASİT AĞRI KESİCİLERDE BİLE ÖLÜM RİSKİ VAR'Bilinçsiz ağrı kesici kullanımına da değinen İnal, "Günümüzde en sık görülen problemlerden birisi bilinçsiz ağrı kesici kullanımıdır. Ağrı kesiciler baş, diş veya herhangi bir ağrıya karşı eczaneden rastgele alabileceğimiz ilaçlardır. Bu bizim bir handikabımız. Dolayısıyla çok sayıda rastgele ağrı kesici kullanımı görebiliyoruz. Şunu söylemek gerekirse en basit ağrı kesicilerde bile ölüm riski var. Belli bir dozun üzerinde ağrı kesici kullanılırsa ölüm görülür. Bundan dolayı ağrı kesicilerde dikkatli olunmalıdır" dedi.'AŞIDAN ÖNCE AĞRI KESİCİ ALINMAMALI'

Aşı yaptıranların ağrı kesici kullanımına dikkat etmesi gerektiğini kaydeden İnal, "Günümüzde aşılar çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Ağrı ile aşı etkileşimi hakkında yapılan çalışmalar var. Aşıdan sonra ve aşıdan önce ağrı kesicilerin çok fazla alınmaması gerekiyor. Aşıdan sonra herhangi baş ağrısında basit ağrı kesicileri düşük dozda alınabilir. Baş ağrısında ağrının tipi çok önemli. Ağrılar nörolojik ya da nadir görülen baş ağrısı şeklinde değerlendiriliyor. Eğer günlük rutin hastalıktan kaynaklı bir baş ağrısı ise buna yönelik tedavi yapılması lazım.  Günlük devam eden bir baş ağrısında ise doktor kontrolünde ağrı kesici tercih edilmelidir" diye konuştu.

'Hareketsizlik ruhen de hastalık yapıyor'
'Hareketsizlik ruhen de hastalık yapıyor'

Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Ahmet İnal, Depresyon, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Hareketsizlik ruhen de hastalık yapıyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın
Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler         
11:15
MHP Kocaeli İl Binası'na MHP Kocaeli İl Binası'na "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganlı afiş asıldı         
10:50
Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti         
10:48
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı         
10:06
Pencereden kaçmaya çalışırken polisle burun buruna geldiler! Koşarken birbirlerini ezeceklerdi Pencereden kaçmaya çalışırken polisle burun buruna geldiler! Koşarken birbirlerini ezeceklerdi         
09:56
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü         
00:29
Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti         
21:06
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 11:36:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Hareketsizlik ruhen de hastalık yapıyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei