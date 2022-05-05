Harem-i İbrahim Camisi Müdürü: "İsrail caminin kutsiyetini hedef alan ihlaller gerçekleştiriyor" - Son Dakika
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Harem-i İbrahim Camisi Müdürü: "İsrail caminin kutsiyetini hedef alan ihlaller gerçekleştiriyor"

05.05.2022 17:24
Harem-i İbrahim Camisi Müdürü: "İsrail caminin kutsiyetini hedef alan ihlaller gerçekleştiriyor"

Batı Şeria'nın El Halil şehrindeki Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, İsrail'in son günlerde Harem-i İbrahim Camisinin kutsiyetini hedef alan birtakım ihlaller gerçekleştirdiğini belirtti.

Batı Şeria'nın El Halil şehrindeki Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, İsrail'in son günlerde Harem-i İbrahim Camisinin kutsiyetini hedef alan birtakım ihlaller gerçekleştirdiğini belirtti.

Recebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son iki gün içinde İsrail, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresinde birtakım ihlaller yaparak Müslümanları tahrik etti." dedi.

Harem-i İbrahim Camisinin kutsiyetini hedef alan birtakım ihlallerin yapıldığına işaret eden Recebi, İsrail güçlerinin camiye İsrail bayrağı diktiğini, caminin üst kısmına dini sembolleri olan yedi kollu şamdan koyduklarını ve dün, akşam ile yatsı ezanlarının okunmasını engellediklerini anlattı.

Recebi, caminin içinde ve avlusunda Yahudi yerleşimcilerin sabah kutlamalar yaptıklarını ifade ederek, İsrail ordusunun cami çalışanlarına, cami cemaatine ve camiyi koruyan Murabıtlara tacizde bulunduğunu ve onların üzerlerini aradığını kaydetti.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

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Batı Şeria, İsrail, Yahudi, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Harem-i İbrahim Camisi Müdürü: 'İsrail caminin kutsiyetini hedef alan ihlaller gerçekleştiriyor' - Son Dakika


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