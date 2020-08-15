"Harem Kabare" oyunu sahnelendi - Son Dakika

Okan Bayülgen'in yazdığı, yönettiği ve oynadığı "Harem Kabare", tiyatro izleyicisiyle buluştu.

Trump Sahne'de gerçekleşen müzikli komedi oyununda Bayülgen'in yanı sıra Ödül Turan, Zeynep Köse, Ceren Taşçı, Deniz Bolışık, Gizem Dinç ve Aybüke Albere, sahne aldı.

Pandemi dolayısıyla mart ayından beri ilk kez sahnelenen eserde, Bayülgen'in yorumladığı Teoman'ın "Bazı Yalanlar" ve Hayko Cepkin'in "Ölüyorum" adlı şarkıları, büyük beğeni topladı.

Farklı ve eğlenceli kadın hikayelerini ele alan müzikal eser, bugün de sahnelenecek.