'Harem Kabare' turneye çıkıyor
8 saat önce
Beşinci kez evlenmeye hazırlanan bir adamın eski eşlerinin bir araya gelerek onu etkilemeye çalışmasını anlatan oyun, 16 Kasım'da Gaziantep'te, 17 Kasım'da Mersin'de, 18 Kasım'da Adana'da ve 29 Kasım'da da İstanbul'da sahnelenecek.
Beşinci kez evlenmeye hazırlanan bir adamın eski eşlerinin bir araya gelerek onu etkilemeye çalışmasını anlatan oyun, 16 Kasım'da Gaziantep'te, 17 Kasım'da Mersin'de, 18 Kasım'da Adana'da ve 29 Kasım'da da İstanbul'da sahnelenecek.
Müzikal, ocak ayında ise Almanya'da seyirciyle buluşacak. Ekibin 25 Ocak'ta ilk durağı Köln olacak, müzikal ertesi gün ise Duisburg'da sahnelenecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:43
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