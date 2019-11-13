Son Dakika Haberleri: 'Harem Kabare' turneye çıkıyor
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'Harem Kabare' turneye çıkıyor

8 saat önce

Beşinci kez evlenmeye hazırlanan bir adamın eski eşlerinin bir araya gelerek onu etkilemeye çalışmasını anlatan oyun, 16 Kasım'da Gaziantep'te, 17 Kasım'da Mersin'de, 18 Kasım'da Adana'da ve 29 Kasım'da da İstanbul'da sahnelenecek.

'Harem Kabare' turneye çıkıyor, System.String[]

Beşinci kez evlenmeye hazırlanan bir adamın eski eşlerinin bir araya gelerek onu etkilemeye çalışmasını anlatan oyun, 16 Kasım'da Gaziantep'te, 17 Kasım'da Mersin'de, 18 Kasım'da Adana'da ve 29 Kasım'da da İstanbul'da sahnelenecek.


Müzikal, ocak ayında ise Almanya'da seyirciyle buluşacak. Ekibin 25 Ocak'ta ilk durağı Köln olacak, müzikal ertesi gün ise Duisburg'da sahnelenecek.

Mersin, Adana, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:43 
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