HAREM OTOGAR İŞLETMESİ FAALİYETLERİNİ GEÇİCİ OLARAK DURDURDU (Görüntülerle) - Son Dakika

(Görüntülerle) HAREM OTOGAR İŞLETMESİ FAALİYETLERİNİ GEÇİCİ OLARAK DURDURDU

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHA

Harem Otogar İşletmesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan şehirler arası seyahat kısıtlaması kararının ardından faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. İstanbul'un Anadolu Yakası 'nda bulunan Harem Otogarı'ndaki esnaf, şehirler arası seyahat kısıtlaması getirilmesinin ardından yaptığı toplantıda, düşen yolcu sayılarını da göz önünde bulundurarak taşımacılık faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Harem Otogarın'da yazıhanesi bulunan Rıfat Göğebakan şu ifadeleri kullandı. Yolcularımızın hepsini izin belgesi almaya yönlendirdik. Kimisini Kadıköy 'e, Kartal 'a, Üsküdar 'a kaymakamlık bugün açık zaten bu günden sonra otobüs kaldırılmacak zaten bugünde otobüs dolu olduğu için izin belgesini çıkardık. Yolcuların izin belgesi almadan seyahat etmesi yasak. İkinci bir emire kadar otobüslerimiz çalışmayacak dedi.

Üsküdar Kaymakamlığı'na gönderilen yazıda şu ifadelere yer verilmişti Koronavirüs tedbirleriotobüs seferleri ile ilgili genelgeye vermek amacıyla ayrıca arz talep olmadığından firmaların da görüşü alınarak, 28.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar yazıhaneler kapalı tutulacak ve otobüs ile servis seferleri yapılmayacaktır.