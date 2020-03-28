Harem Otogarının faaliyetleri geçici olarak durduruldu. - Son Dakika

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Harem Otogarının faaliyetleri geçici olarak durduruldu.
6 saat önce
Harem Otogarının faaliyetleri geçici olarak durduruldu.
Harem Otogarının faaliyetleri geçici olarak durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
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