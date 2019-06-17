Son Dakika Haberleri: Harem sahilinde yaklaşık iki ay önce tekneden denize düşen şahsın cesedi kayalıklar arasında...
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Harem sahilinde yaklaşık iki ay önce tekneden denize düşen şahsın cesedi kayalıklar arasında...

45 dakika önce

Harem sahilinde yaklaşık iki ay önce tekneden denize düşen şahsın cesedi kayalıklar arasında bulundu.

Harem sahilinde yaklaşık iki ay önce tekneden denize düşen şahsın cesedi kayalıklar arasında..., System.String[]
Harem sahilinde yaklaşık iki ay önce tekneden denize düşen şahsın cesedi kayalıklar arasında bulundu. Ceset Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:50 Kaynak: İHA
Harem
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