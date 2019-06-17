Harem sahilinde yaklaşık iki ay önce tekneden denize düşen şahsın cesedi kayalıklar arasında...
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Harem sahilinde yaklaşık iki ay önce tekneden denize düşen şahsın cesedi kayalıklar arasında bulundu.
Harem
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:50 Kaynak: İHA
sahilinde yaklaşık iki ay önce tekneden denize düşen şahsın cesedi kayalıklar arasında bulundu. Ceset Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. - İSTANBUL
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