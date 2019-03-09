Harem ve Saray Kıyafetleri Sergilendi

Harem ve saray kıyafetlerinin sergilendiği "Rumeli Işığı Defilesi"ne kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Harem ve saray kıyafetlerinin sergilendiği "Rumeli Işığı Defilesi"ne kadınlar büyük ilgi gösterdi.



Edirne Valisi Ekrem Canalp, Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Dünya Kadınlar Günü'nün dün olduğunu, ancak söz konusu Edirne'nin kadınları olunca bir günün kutlamaya yetmediğini söyledi.





Dünya Kadınlar Günü'nün bir güne sığdırılamayacağını, bugün de, yarın da kutlamaya devam edeceklerini aktaran Canalp, şöyle konuştu:



"Hepiniz biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi tarafından ön ayak olunan ve himaye edilen bir Gönül Elçileri Projesi vardı. Pek çok ilde proje kapsamında gerçekleştirilen bazı etkinlikler oldu. Biz de Edirne Valiliği olarak bu projeden ilham almamız sebebiyle Bir Dünya Kur Projesi'ni gerçekleştirdik. Bu proje çerçevesinde çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, şehit ve gazi yakınlarımız ile gazilerimize yönelik pek çok alt projeyi gerçekleştirme imkanı bulduk."



Edirne Valisi Canalp'in eşi Ayten Canalp de, kadının toplumun aynası olduğunu ifade ederek, "Kadınlar yok etmekten yana değil, var etmekten yana olan, hemen her zaman emek sarf eden, sevgi dolu, şefkatli yüreğiyle toplumun görünen, görünmeyen kahramanları, yapı taşıdır." dedi.





75 yaşında podyuma çıktı





Programda, halk eğitim merkezince hazırlanan, Osmanlı dönemi kıyafetlerinin yer aldığı "Rumeli Işığı Defilesi" sunuldu. Sultan ana, harem, haseki ve başkurt gibi 30 kıyafetin sunulduğu defilede, 75 yaşındaki Nefise Güllüler de sahneye çıkarak kıyafetini sergiledi.



Dönem kıyafetleri giyen milli yüzücü Özge Üstün tekerlekli sandalye ile podyuma çıktı. Defilede çocuk mankenler de kıyafetler tanıttı.



Saray kıyafetlerinin sergilendiği defileye kadınlar büyük ilgi gösterdi.



Konser verilen ve dans gösterisi sunulan programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kaymakamlar, kurum müdürleri ve kadınlar katıldı.

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