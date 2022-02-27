Harezmi Eğitim Modeli, Karasu'da uygulanmaya başladı - Son Dakika

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan Harezmi Eğitim Modeli, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu'nda uygulanmaya başladı.

Sakarya'da belirlenen 4 pilot okul arasında bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu'ndaki 6 eğitimci, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında ve 18 öğrenciye haftada bir gün eğitim veriyor.

Uygulanan programla öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanması ve hayat içerisinde belirledikleri problemlere çözüm yolu üretmeleri amaçlanıyor.

Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Zehra Türkoğlu Kuba, AA muhabirine, Sakarya genelinde eğitim modelinin uygulandığı tek anaokulu olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Öğretmen Sevinç Çakır da bu eğitim modelinde, öğrencileriyle yaparak, yaşayarak ve en önemlisi de eğlenerek öğrenmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Dersin amacının dışına çıkarak güncel hayattaki problemlerin tespitini ve çözüm yolunun bulunmasını amaçladıklarını belirten Çakır, "Öğrencilerimizin böylece çözüm yollarındaki yetenekleri gelişiyor." dedi.

Anaokulu öğrencisi Fulya Ustabaş ise harezmi eğitim sınıfında olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Yeni arkadaşlar ve öğretmenler edindim. Çok eğleniyorum ve ders çalışıyorum. Öğretmenlerimle ve arkadaşlarımla eğlenerek öğreniyorum." ifadesini kullandı.