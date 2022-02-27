Harezmi Eğitim Modeli, Karasu'da uygulanmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Harezmi Eğitim Modeli, Karasu'da uygulanmaya başladı

27.02.2022 17:10

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan Harezmi Eğitim Modeli, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu'nda uygulanmaya başladı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan Harezmi Eğitim Modeli, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu'nda uygulanmaya başladı.

Sakarya'da belirlenen 4 pilot okul arasında bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu'ndaki 6 eğitimci, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında ve 18 öğrenciye haftada bir gün eğitim veriyor.

Uygulanan programla öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanması ve hayat içerisinde belirledikleri problemlere çözüm yolu üretmeleri amaçlanıyor.

Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Zehra Türkoğlu Kuba, AA muhabirine, Sakarya genelinde eğitim modelinin uygulandığı tek anaokulu olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Öğretmen Sevinç Çakır da bu eğitim modelinde, öğrencileriyle yaparak, yaşayarak ve en önemlisi de eğlenerek öğrenmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Dersin amacının dışına çıkarak güncel hayattaki problemlerin tespitini ve çözüm yolunun bulunmasını amaçladıklarını belirten Çakır, "Öğrencilerimizin böylece çözüm yollarındaki yetenekleri gelişiyor." dedi.

Anaokulu öğrencisi Fulya Ustabaş ise harezmi eğitim sınıfında olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Yeni arkadaşlar ve öğretmenler edindim. Çok eğleniyorum ve ders çalışıyorum. Öğretmenlerimle ve arkadaşlarımla eğlenerek öğreniyorum." ifadesini kullandı.

Harezmi Eğitim Modeli, Karasu'da uygulanmaya başladı
Harezmi Eğitim Modeli, Karasu'da uygulanmaya başladı
Harezmi Eğitim Modeli, Karasu'da uygulanmaya başladı

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi Hayatlarındaki sorunların tespit ve çözümünü eğlenerek belirliyorlar Hayatlarındaki sorunların tespit ve çözümünü eğlenerek belirliyorlar

Zübeyde Hanım Anaokulu, İstanbul, Sakarya, Harezmi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Harezmi Eğitim Modeli, Karasu'da uygulanmaya başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:15 İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi
17:07 Muhammed Gümüşkaya şov yaptı! İstatistiklerde en üst sırada yer aldı
17:01 Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak
16:51 Putin Savunma Bakanlığı'na talimatı verdi! Rus caydırıcı güçlerine özel savaş görevi alarmı
16:10 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasının önündeki engeli Prof. Dr. Gürson söyledi!
16:03 Putin'e bir yaptırım daha! Rusya, bir dev organizasyonu daha elinden kaçırdı
16:02 Sosyal medyada gündem olmuştu! Ukrayna "Selamınızı aldık" diyerek taktiği Rusya'ya karşı kullanmaya başladı
15:59 Son Dakika: Rus basınının ortaya attığı "Zelenski müzakere teklifini kabul etti" iddiasına, Ukrayna'dan jet yalanlama
15:56 Fatih Terim canlı yayına bağlandı, Sinan Engin bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var
15:54 Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 17:18:50. #1.11#
SON DAKİKA: Harezmi Eğitim Modeli, Karasu'da uygulanmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement