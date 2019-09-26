Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, "Harezmi ile ifade etmeye çalıştığımız şey, farklılıkların teşvik edilmesi, farklı bakış açıları, çözümlerin üretilebilmesidir. Hiçbir öğrenci diğerinin aynısı değil, farklı yetenekleri var. Bunları ortaya çıkarmamız lazım." dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Harezmi Eğitim Modeli Konferansı ve Proje Etkinliği", saygı duruşu ve TRT Radyo Çok Sesli İstanbul Gençlik korosunun İstiklal Marşı'nı okumasıyla başladı.

Dönmez, Harezmi etkinlikleri çerçevesinde esas olanın farklı düşünmeyi, bakış açısını teşvik etmek olduğuna vurgu yaparak, önemli olanın bazı şeylerin söylenmesi ya da yazılması değil yapılabilmesi olduğunu söyledi.

Yeterliliğin bilgi ve beceri toplamına eşit olduğunu aktaran Dönmez, "Bugüne kadar maalesef bilgi yığmacı bir anlayışla devam edildi. Bu bilgi, işe dönüştürülmediğinde sonuç almamız da mümkün olmuyor. Okullarımız maalesef sanayi toplumunun okulu olmaya devam ettiler ve seri üretim, fabrikasyon, birbirine benzer insanlar ürettik. Oysa bugün artık Harezmi ile de ifade etmeye çalıştığımız şey, farklılıkların teşvik edilmesi, farklı bakış açıları, çözümlerin üretilebilmesidir. Hiçbir öğrenci diğerinin aynısı değil, farklı yetenekleri var. Bunları ortaya çıkarmamız lazım." diye konuştu.

Dönmez, hiç kimsenin, "Ben sorumlu değilim." deme hakkına sahip olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Aile ile okul iş birliği yapmadığı sürece sonuç almamız mümkün değil. Üniversite ile Milli Eğitim iş birliği yapmak zorunda. Bu iş birliğimiz giderek artacak. Nerede ihtiyaç varsa orada etkili biçimde kaynakları kullanmak zorundayız. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Farklılaştırmamız gerekiyor uyguladığımız programlar anlamında. Yeni bakış açılarına, farklı görebilen, düşünebilen, girişimci, üretken insanlara ihtiyacımız var."

"Eğitim metotları yaklaşımları değişmek durumundadır"

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da Ekim 2016'da İstanbul'da başlayan Harezmi modelinin 5 okulla pilotlandıktan sonra 700 okulla 58 ile yayılan bir enerjiyle başladığını söyledi.

Eğitim-öğretim dönemi başlangıcında Harezmi modelinin birçok eğitimciye yeni anlayışla, bakış açısıyla yol haritası çizmeye devam ettiğini vurgulayan Yazıcı, şöyle konuştu:

"2016'da MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın da destekleriyle İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün üniversitelerimizle iş birliğiyle ortaya koyduğu model kendi içinde çok farklı dinamikler oluşturuyordu. Bazen modeller ve eğitim metotları yaklaşımları değişecektir, değişmek durumundadır. Günümüzdeki değişim bunu zorunlu kılmaktadır ama önemli olan zannederim daha çok yeniliklerin peşinde olmaktır. Yeni bakış açıları, modeller, farklı anlayışlar her gün öğrenme heyecanımızı ateşlemektedir. Harezmi modeli de bu şekilde doğdu. Bu model birçok ilde karşılık bularak devam ediyorsa bu anlayışın bir bütünlük halinde devam etmesinde emek veren kıymetli meslektaşlarımızın çabalarından kaynaklanmaktadır."

MEB'in yıllar içinde sürdürdüğü planlı çalışmalarına 2023 Vizyon Belgesiyle çok farklı boyut kattığına vurgu yapan Yazıcı, edindikleri her bilgiyle yeni birikimin öğrencilere dönük olduğunu dile getirdi.

Yazıcı, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Konferans ve etkinliğe, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mustafa Otrar, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, akademisyenler, 58 ilden Harezmi Eğitim Modeli uygulamasına dahil olan İl Milli Eğitim Müdürleri, uygulama okul müdürleri ve il koordinatörleri katıldı.

Etkinlik, yarın da devam edecek.