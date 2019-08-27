İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Harezmi Eğitim Modeli Yeni Dönem Strateji Geliştirme Çalıştayı" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, çocukların okullardaki teorik bilgileri günlük hayatta kullanabilmelerine imkan tanıyan "Harezmi Eğitim Modeli" kapsamında yeni dönem çalışmalarına hazırlık yapmak ve yol haritası oluşturmak amaçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Harezmi Eğitim Modeli'nin gelişimini sürdürmesiyle öne çıktığını belirtti.

Bu modelin yeni eğitim ve öğretim yılında da uygulanacağını aktaran Yazıcı, bunun çocukların öğrenme heyecanlarını geliştiren bir proje olduğunu kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:

Yazıcı, Harezmi Eğitim Modeli'nin yıldan yıla yaygınlaşmakla kalmayıp aynı zamanda niteliğinin arttığını da belirterek, "Çocuklarımızı geliştirmek için çok farklı öğrenme yöntemlerini disiplinlerarası bir perspektifle gündeme almamız gerekiyor. Harezmi Eğitim Modeli, bütün disiplinleri merkeze alan bir model. Çalıştayın öğrencilerimizin zihinsel ve duygusal gelişmelerini destekleyen yenilikçi bir uygulama olarak Harezmi Eğitim Modeli tasarımını daha da güçlendireceğine inanıyorum. Kadim kültürümüze yaslanan modelin Türkiye geneline açılmasının önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilikçi her yaklaşımın öğrenme heyecanını ifade eden kaydeden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Harezmi Eğitim Modeli kendi içinde büyürken birbirinden ilham alan öğretmenlerimizin sayısını çoğaltacaktır. Sadeleştirilmesi gerektiği şeklindeki önerilerin de düşünülmesi ve gelişimsel açıdan ele alınması gerekiyor. Yeni dönemdeki faaliyetlerimizde modelin 2023 Eğitim Vizyonu ile nasıl ilişkilendirilebileceğini öne almalıyız. Çalışmalarımızı hepimizin öğrenmeye ihtiyacı olduğunu gösteren kapsayıcı ve kuşatıcı bir heyecan dalgasıyla büyütmemiz lazım."

Programda, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Serhat Bahadır Kert de konuşma gerçekleştirdi.

Çalıştayda, "Paydaşların etkin katılımının sağlanması, hayatın içinden sorunlar (HİS) belirme sürecinde kullanılacak yöntem ve teknikler, bilimsel çalışma basamaklarının güçlendirilmesi", "Toplantıların güncellenmesi, birlikte öğretimin etkinliğinin arttırılması, deneyim paylaşım toplantılarının belirlenmesi", "Ölçme değerlendirme araçlarının belirlenmesi, mevcut araçların güncellenmesi", "Kullanılan elektronik modülün güncellenmesi, hizmet içi eğitim planlamaları", "Disiplinlerarası ders tasarımlarının güçlendirilmesi", "Harezmi öğretmen eğitimlerinin güncellenmesi, İstanbul ve diğer iller için ders takviminin, dönem içi toplantılarının ve uygulama süreci planlanması", "Okul türlerine göre bütün bilimsel değişkenlerin güncellenmesi", "İl ve ilçe yöneticilerinin rolleri" başlıkları ele alındı.

Çalışma gruplarının rapor sunumlarının ardından sona eren çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altınöz, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Boyacı, Fatih İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Elif Sarıkaya, Harezmi Eğitim Modeli il ve ilçe koordinatörleri, uygulama okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Harezmi Eğitim Modeli hakkında

Öğrencilerin, okulda öğrendiklerinin güncel hayatla bağlantısını kurmalarının öneminden hareketle geliştirilen eğitim modeli, "bilgi işlemsel düşünme becerisiyle bilgisayar bilimleri öğretimi", "programlara öğretim araçları bilimleri öğretimi", "disiplinlerarası yaklaşımla bilgisayar bilimleri öğretimi", "robotik ve oyun yolu ile bilgisayar bilimleri öğretimi" ve "sosyal bilimleri STEM eğitimine ekleyerek bilgisayar bilimleri öğretimi" şeklinde 5 temele dayanıyor.

Her geçen yıl kendini geliştiren eğitim modeli, İstanbul'da ise 3 yıldır uygulanıyor. Başlangıçta 5 okul, 35 öğretmen ve 126 öğrenciyle yola çıkan model, geçen eğitim ve öğretim yılında İstanbul'daki 196 okulun yanında toplamda 16 ilde uygulandı.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı uygulama süreci için Harezmi Uygulama Okulu başvuruları alındı. Başvuru yapan geçerli 707 okulun isimleri "istanbul.meb.gov.tr/Harezmi" adresinde yayımlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim modeli, bu yıl İstanbul'daki 444 okul ile 58 ildeki 263 okulda uygulanacak.

Harezmi Eğitim Modeli'nde, öğrenciler ile öğretmenlere sorunlara çözüm geliştirme ve hayallerini hayata geçirme fırsatı sunuluyor. Veri toplama süreci sonrası belirlenen HİS kapsamında, kendi merakını gidermeye çalışan katılımcı olmayı, deneyimlemeyi ve sorgulamayı gerektiren bir süreç planlanıyor.