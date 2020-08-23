Harezmi Eğitim Modeli Yeni Dönem Strateji Geliştirme Çalıştayı - Son Dakika

Harezmi Eğitim Modeli Yeni Dönem Strateji Geliştirme Çalıştayı

Harezmi Eğitim Modeli kapsamında Yeni Dönem Strateji Geliştirme Çalıştayı düzenlendi.

Harezmi Eğitim Modeli Yeni Dönem Strateji Geliştirme Çalıştayı, System.String[]

Harezmi Eğitim Modeli kapsamında Yeni Dönem Strateji Geliştirme Çalıştayı düzenlendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çevrim içi düzenlenen çalıştayın, "çocukların 21. yüzyıl becerileri ile ilgili donanım sahibi olmalarını, yakın gelecekte içerisinde bulunacakları mesleki yeterliliklerini sergileyecekleri dijital çağa hazırlanmalarını, onlara ülkenin geleceği için üreten, geliştiren bireyler olmaları için gerekli imkanları sunmayı" amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, çalıştayda, yeni dönemde çocukların Harezmi Eğitim Modeli uygulamalarında niteliği artırmak için içeriği zenginleştirmek, yeni yaklaşım-uygulamaları çalışmalara adapte etmek ve içinde bulunulan salgın sürecinde uzaktan eğitimleri etkili kılmak için yapılması gerekenler üzerinde durulduğu kaydedildi.

Dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm

Harezmi Eğitim Modeli'nin her yıl yenilendiği belirtilen açıklamada, özellikle uygulayıcı öğretmen ve öğrencilerin görüş ve önerileri ile zenginleştiği, eğitim modeli öğrenme sürecinin en önemli değişkeni olan öğrencinin, anlamlı öğrenmesi üzerinde temellendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, çalıştayın, 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerinden öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ilkesi doğrultusunda gerçekleştirildiği anlatılarak, bu bağlamda modelin, uygulama okullarında öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve becerilerin gelişmesi için ekosistem kurulduğu ve dijital becerilerin gelişmesine yönelik içeriklerin üretildiği aktarıldı.

"Öğretmenlerin, yürekten katılmadığı hiçbir çalışma başarılı olamaz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, çalıştayda, Harezmi Eğitim Modeli'nin değişerek ve gelişerek öğrenme yolculuğunu sürdürdüğünü belirterek, ilham veren eğitim yolculuğunda hep birlikte hareket etmenin önemli olduğunu vurguladı.

Ülke genelinde eğitimle ilgili yeni dönemde farklı bir yol haritası çizildiğini aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Harezmi Eğitim Modeli uygulamaları yıldan yıla yaygınlaşıyor. Modelimiz İstanbul merkezli olmak üzere ülke genelindeki çalışmalarını 361 kurumla sürdürüyor. Biliyoruz ki öğretmenlerin inanmadığı, yürekten katılmadığı hiçbir çalışma başarılı olamaz. Harezmi Eğitim Modeli, çalışmalarını hepimizin öğrenmeye ihtiyacı olduğunu gösteren kapsayıcı ve kuşatıcı bir heyecan dalgasıyla sürdürdü. Erasmus+ Programı'nın Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) faaliyeti kapsamında hibe desteği almaya hak kazanması da bunun göstergelerinden biri. İnanıyorum ki Harezmi Eğitim Modeli bu dönemde de çalışmalarını başarıyla yürütecektir. Harezmi Eğitim Modeli, öğrencilerimizin zihinsel ve duygusal gelişmelerini destekleyen yenilikçi bir uygulama olduğu için öğretmen ve yönetici eğitimlerinin sürekliliği yanında deneyimlerin paylaşımı da çok önemli. Eğitim modelinin gelişmesine katkı sunan tüm akademisyen ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altınöz'ün yanı sıra pek çok eğitimci, akademisyen ve Harezmi Eğitim Modeli'ni uygulayan öğretmenler katıldı.

Harezmi Eğitim Modeli

Harezmi Eğitim Modeli, öğrencilerin, okulda öğrendiklerinin güncel hayatla bağlantısını kurmalarının öneminden hareketle geliştirildi.

Model, "Bilgi işlemsel düşünme becerisiyle bilgisayar bilimleri öğretimi", "Programlara öğretim araçları bilimleri öğretimi", "Disiplinlerarası yaklaşımla bilgisayar bilimleri öğretimi", "Robotik ve oyun yolu ile bilgisayar bilimleri öğretimi" ve "Sosyal bilimleri STEM eğitimine ekleyerek bilgisayar bilimleri öğretimi" şeklinde beş temele dayanıyor.

Harezmi Eğitim Modeli, planlama ve problem çözme yetisine, eleştirel, yaratıcı düşünme ve etkili iletişim becerilerine sahip, kendini geliştirebilen, ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkan sağlamayı hedefliyor.

İstanbul, Harezmi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 17:13

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Harezmi Eğitim Modeli Yeni Dönem Strateji Geliştirme Çalıştayı - Son Dakika
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