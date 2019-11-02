Harf Devriminin 91'incı yılı ÇSM'de kutlandı

Harf Devriminin 91'inci yılı, Dil Derneği Emin Özdemir Türkçe Ödülü Töreni ile Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde kutlandı. Bu yıl büyük ödül Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu'nun birlikte kaleme aldığı 'Metastaz' kitabına verildi.



Harf Devriminin 91'inci yılı, Dil Derneği ve Çankaya Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği ödül töreni ve sempozyumla, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde kutlandı. Yaşamı boyunca Dil Devriminin ödünsüz savunucusu olan Emir Özdemir'i dilci, yazıncı ve devrimci kişiliği ile yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak adına verilen "Emin Özdemir Türkçe Ödülü"nün bu yıl Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu'nun kaleme aldığı "Metastaz" kitabına verildi.



"Onur duyuyoruz"



Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ile Emin Özdemir'in ailesinin katıldığı törende açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Güner, Dil Derneğinin etkinliklerine ev sahipliği yapmanın bir onur olduğunu belirterek, "Çankaya Belediyesi çağdaş yaşamı destekleyen, demokrasiyi benimseyen, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda giden herkesin yanında bir belediyedir" dedi.



Emin Özdemir isminin çok değerli olduğunu dile getiren Güner, "Harf Devriminin 91. yılında, Dil Devriminin yılmaz savunucusu Emin Özdemir adına gerçekleştirilen geceye ev sahipliği yapmaktan ve her yıl yapacak olmaktan onur duyuyoruz" diye konuştu.



Ödül Metastaz kitabına



Açılış konuşmalarının ardından bu yıl ikincisi düzenlenen Emin Özdemir Türkçe Ödülü sahipleri Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu'na Emin Özdemir'in ailesi tarafından verildi. Metastaz adlı kitapla ödüle layık görülen Pehlivan ve Terkoğlu verdikleri destek nedeniyle Dil Derneği ve Özdemir ailesine teşekkür etti.



İki gazetecinin yazdığı araştırma kitabına verilen ödülün ardından etkinlik "Basının Sorumluluğu" sempozyumu ile devam etti. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kormaz Alemdar'ın moderatörlüğünde, gazeteciler Faruk Bildirici ve Tülin Daloğlu günümüz basının sorunlarını ve sorumluluklarını masaya yatırdı. - ANKARA