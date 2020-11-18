Harfiyat kamyonu 11 araca çarptı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

İZMİR'in Dikili ilçesinde, sürücüsünün TIR'a çarpmamak için manevra yaptığı harfiyat kamyonu, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 11 araca çarptı ve elekrik direğini devirdi. Kazada 1 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Salihler Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Çanakkale yönüne giden Okan Zengin (25) yönetimindeki 34 GJ 1334 plakalı harfiyat kamyonu, trafik ışıklarında önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 11 araca ve bir manav tezgahına çarpıp, karşı yola geçti. Kamyon ardından elektrik direğine ve otobüs durağına çarptı. Devrilen direk, park halindeki otomobilin üzerine düşerken, kazada yolda bekleyen 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü Okan Zengin'i gözaltına aldı. Kamyonun çarptığı araçların üzerinde bulunan kırmızı lekeler ilk etapta kan zannedilerek vatandaşlarda panik uyandırdıysa da bunun daha sonra manav tezgahında satılan nar ekşisi olduğu anlaşıldı. Jandarma ekipleirnce ifadesi alınan Zengin, daha sonra serbest bırakıldı. Kazada, toplam 11 araçta hasar meydana geldi.O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri dehşete düşürdü. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun hızla önce manav tezgahına ardından park halindeki araçlara çarpması saniye saniye görüntülendi.