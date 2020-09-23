Hari Vukas: "Tur için şansımız eşit" - Son Dakika

Hari Vukas: "Tur için şansımız eşit"

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Hajduk Split'te teknik direktör Hari Vukas, korona virüs salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynamanın şansları eşitlediğini belirterek, turu geçen taraf olmak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Hajduk Split'te teknik direktör Hari Vukas, korona virüs salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynamanın şansları eşitlediğini belirterek, turu geçen taraf olmak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda Hırvat ekibi Hajduk Split, yarın Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadele öncesi maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Hari Vukas, turu geçmek istediklerini vurguladı. Galatasaray'ın kalitesini tartışmaya gerek olmadığını ifade eden Vukas, "Maça iyi hazırlandık. Zorlu bir maç olacak. Bu kez bir maç üzerinden oynanacak. Bu durumda herkesin şansı olduğunu düşünüyorum. Yeterince motiveyiz. Yarın elimizden gelenin en iyisini göstererek buradan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Salgından dolayı tek maç üzerinden olmasından dolayı da şanslarının eşit olduğunu ifade eden 47 yaşındaki teknik adam, Terim'in de çok başarılı bir teknik adam olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Hırvat ekibi, Galatasaray maçının hazırlıklarını Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL

Hari Vukas: Tur için şansımız eşit

Galatasaray, Avrupa, UEFA, Maç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 21:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hari Vukas: 'Tur için şansımız eşit' - Son Dakika Spor

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