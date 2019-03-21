Harika Bir Düğün İçin, Harika Gülüşler

Dişlerindeki çapraşıklıklardan kurtulmak isteyen yetişkinlerin sayısı her yıl artarken, bu ihtiyacın en çok hissedildiği zamanlardan biri de düğün zamanı. Dünyanın en gelişmiş şeffaf plak tedavi yöntemini sunan Invisalign tedavisi ise düğünlerinde hayal ettikleri gülüşe kavuşmak isteyen gelin ve damatlar için ideal bir çözüm olabilir. Düğün tarihi çok yakın olsa da, Invisalign tedavisiyle üç ay gibi kısa bir sürede sonuç elde edilebiliyor. Şeffaf ortodontik plak tedavisinin yaratıcısı Align Technology tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre düğünler, dış görünüşe dair duyulan kaygının en yüksek olduğu organizasyonlar. Ankete katılanların %63'ünün düğünden önce dişlerinin görünümünü iyileştirmek istediğini belirtmesi ise bunu kanıtlar nitelikte. Belki de bütün bu endişelerin temelinde, dijital ve akıllı telefon kameralarıyla birlikte düğünlerde çekilen ve albümlerde sararmak yerine doğrudan paylaşıma sunulan fotoğraf sayısının gün geçtikçe artması yatıyor olabilir. Bu durum ise sadece gelin ve damat değil, davetliler için de geçerli. Bir zamanlar çekmecelerde saklanan ve kırk yılda bir kez çıkarılıp bakılan albümlerde tutulan resimler, artık sosyal medya üzerinden kolayca paylaşılıyor ve aynı anda hem aile hem de yabancılar tarafından anında görüntülenebiliyor.

Uzunca bir süre diş çapraşıklarının tedavisinde tek seçenek diş telleriydi. Ancak artık şeffaf plaklar, özellikle de bu tedavinin ilk geliştiricisi ve halen piyasadaki en gelişmiş şeffaf plak sistemlerinin üreticisi olan Invisalign sistemi sayesinde, düzgün dişlere kavuşmak daha kolay. Diş tellerinin batması, braketlerin (metal tellerin) dudakların, yanakların iç taraflarını tahriş etmesi gibi zorluklar çekerek ve genelde ayda bir kontrol randevusu yaparak kaydedilen gelişim, Invisalign şeffaf plaklar sayesinde daha az kontrol randevusuyla, hayatın akışını kesintiye uğratmadan sağlanabiliyor. Hastalar, Invisalign şeffaf plaklarını yemek öncesi çıkarıp, istedikleri gibi yiyip içebiliyor ve her yemek sonrasında dişlerini rahatça fırçalayabiliyor. Böylece sosyal ve profesyonel hayatları aksamadan devam edebiliyor çünkü şeffaf plak taktıkları çok zor fark edilebiliyor.

Avrupa'nın düğün planlama ve evlilik hazırlıkları alanında yayın yapan en köklü dergisi Brides Magazine 50'li yıllarda düğün hazırlıklarına iki ay ayırmayı önerirken, bugün bu süre 12 aya çıkmış durumda. Bu büyük günü mükemmel bir gülümsemeyle karşılamak isteyen birçok çift artık düğünden yaklaşık bir yıl önce, diş hekimlerinin kapısını çalarak uygun bir ortodontik tedavi planı yapıyor. Kozmetik tedavi alanında dünyanın önde gelen forum sitelerinden biri olan RealSelf tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre ise Invisalign sistemi, gelin ve damatların "büyük gün" öncesinde sitede en çok arattığı ve yorum yazdığı en popüler cerrahi olmayan kozmetik tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor.