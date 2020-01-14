"Harikalar Mutfağı'nı" izlemek için izdiham oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Harikalar Mutfağı'nı' izlemek için izdiham oluştu - Son Dakika

"Harikalar Mutfağı'nı" izlemek için izdiham oluştu

6 saat önce

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Çocuk Oyunu Harikalar Mutfağı büyük beğeni ile izlenmeye devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Çocuk Oyunu Harikalar Mutfağı büyük beğeni ile izlenmeye devam ediyor.


B.B.Ş.T Çocuk Oyunu Harikalar Mutfağı sezona girdiğinden bu yana, her pazar yoğun ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Tiyatro, gelen talepler doğrultusunda, hafta arası da perdelerini çocuklara açıyor. Bugün de, Bodrum Atatürk İlkokulu sınıfları ve Dereköy Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu anaokulu sınıfları Harikalar Mutfağını izledi. Salonu dolduran çocuklar "çok güldük, çok güzeldiler" "çok iyi rol yaptılar " gibi yorumlarda bulunarak, duygularını ifade ettiler.


Harikalar Mutfağı yönetmeni Duygu Cindoruk'a gelen tebrikler de "Bodrum'un da artık bir çocuk tiyatrosu var ve biz büyükler bile izlemekten çok keyif aldık, eğlendik" şeklinde idi. - MUĞLA

Şehir Tiyatrosu, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:37 Kaynak: İHA
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