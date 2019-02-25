Son Dakika Haberleri: Hariri'den Ab-Arap Ülkelerine "Suriyeli Mülteciler" Çağrısı

Hariri'den Ab-Arap Ülkelerine "Suriyeli Mülteciler" Çağrısı

23 dakika önce

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesindeki Suriyeli mültecilerin dönüşü için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Hariri'den Ab-Arap Ülkelerine
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesindeki Suriyeli mültecilerin dönüşü için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Başbakan Hariri, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi'ndeki konuşmasında, Lübnan'ın, büyük bölümü ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeliler olmak üzere yaklaşık 2 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Uluslararası hukuk ve prensipler doğrultusunda Suriyeli mültecileri ülkelerine geri göndermek için uluslararası çabaların artırılmasını isteyen Hariri, AB liderlerini bu bağlamda Lübnan'ı ziyaret etmeye çağırdı.

Hariri ayrıca, uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) yönelik desteklerin kesilmesinin Lübnan ve bölge üzerinde bırakacağı olumsuz etkiler konusunda uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Lübnan makamları, bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor.

Lübnan'daki resmi verilere göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı bir milyonun altında. Lübnan'da ayrıca yaklaşık 500 bin Filistinli mülteci bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:56 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üvey Kızına İşkence Edip Ayaklarını Öptüren Üvey Baba, Tutuklandı MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu

SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Aday Olamayacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:19:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hariri'den Ab-Arap Ülkelerine "Suriyeli Mülteciler" Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]