Hariri suikastı sanıklarına ömür boyu hapis cezası - Son Dakika
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Hariri suikastı sanıklarına ömür boyu hapis cezası

16.06.2022 16:34
Hariri suikastı sanıklarına ömür boyu hapis cezası

Birleşmiş Milletler (BM) ve Lübnan hükümeti arasındaki anlaşmayla kurulan Lübnan Özel Mahkemesi, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastıyla ilgili iki sanık hakkında ömür boyu hapis cezası verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Lübnan hükümeti arasındaki anlaşmayla kurulan Lübnan Özel Mahkemesi, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastıyla ilgili iki sanık hakkında ömür boyu hapis cezası verdi.

BM tarafından kurulan Lübnan Özel Mahkemesinin Temyiz Dairesi, Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastıyla ilgili açılan davaya ilişkin Ağustos 2020'de haklarında beraat kararı verilen gıyabi sanıklar Hüseyin Hasan Anisi ve Hasan Habib Merhi'yi ömür boyu hapse mahkum etti.

Temyiz dairesi tarafından açıklanan kararda, sanıklar Hüseyin Hasan Anisi ve Hasan Habib Merhi hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kasten adam öldürme", "terör faaliyetine teşebbüs" ve "terör faaliyetine iştirak" suçlarının her biri için müebbet hapis cezası verildiği bildirildi.

Bunun mahkemenin verebileceği en ağır ceza olduğu belirtilen kararda, iki sanık hakkında yakalama kararı olduğu kaydedildi.

Dört sanıktan üçü beraat etmişti

Mahkeme Ağustos 2020'deki kararında, Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastıyla ilgili açılan davada, gıyabında yargılanan 4 Hizbullah üyesi sanıktan Selim Cemil Ayyaş'ı suçlu bulurken, diğer sanıklar Hüseyin Hasan Anisi, Hasan Habib Merhi ve Esed Hasan Sebra'yı mahkum edecek yeterli delil bulunmadığına karar vermişti.

Temyiz dairesi, savcılığın Hüseyin Hasan Anisi ve Hasan Habib Merhi hakkındaki beraat kararına ilişkin itirazı üzerine, 10 Mart 2022'de iki sanık hakkındaki beraat kararını bozmuştu.

Savcılığın sekiz farklı nedene dayandığı itirazın haklı bulunduğu temyiz kararında, mahkemenin beraat kararı verirken maddi yanılgıya kapıldığı ve hükmü geçersiz kılan hukuki hata yaptığı ifade edilmişti.

Refik Hariri suikastı

Refik Hariri, ülkedeki askeri ve istihbari varlığıyla nüfuz sahibi Suriye yönetimiyle ters düşmesinden kısa bir süre sonra 14 Şubat 2005'te bir ton patlayıcı taşıyan bomba yüklü bir araçla düzenlenen suikast sonucu beraberindeki 21 kişiyle hayatını kaybetti.

Hariri'nin öldürülmesinin ardından ülke çapında kitlesel protestolar düzenlendi ve Suriye rejimi, uluslararası baskıların da gölgesinde Lübnan'daki 30 yıllık askeri varlığını sonlandırmak zorunda kaldı.

Şam'ın Lübnan'daki askeri varlığının sona ermesinin ardından, ülke içinde Esed rejimine karşı gelen Lübnanlı farklı isimler faili meçhul cinayetlere kurban gitti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mahkum, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hariri suikastı sanıklarına ömür boyu hapis cezası - Son Dakika

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