Son Dakika Haberleri: Haris Hajradinovic, Kasımpaşa'da

Haris Hajradinovic, Kasımpaşa'da

18 dakika önce

Kasımpaşa, Hırvatistan 1. Lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ile 1 yılı opsiyonlu 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haris Hajradinovic, Kasımpaşa'da, System.String[]
Kasımpaşa, Hırvatistan 1. Lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ile 1 yılı opsiyonlu 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa ara transferde hız kesmiyor. Azad Toptik ve Tobias Heintz'i trasnfer eden Kasımpaşa, bugün de 24 yaşındaki Bosna-Hersek'li oyuncu Haris Hajradinovic'i renklerine bağladı. Lacivert-beyazlılar, Hırvatistan 1. Lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin de katıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

Bosna - Hersek, Hırvatistan, Kasımpaşa, Spor
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