Haris Seferovic: "Büyük Bir Maç Olacak"
4 saat önce
Benfica'nın golcü oyuncusu Haris Seferovic, Galatasaray maçı öncesi iki takımın da kazanmak için sahaya çıkacağını söyleyerek, "Büyük bir maç olacak" dedi.
Benfica
'nın golcü oyuncusu Haris Seferovic
, Galatasaray
maçı öncesi iki takımın da kazanmak için sahaya çıkacağını söyleyerek, "Büyük bir maç olacak" dedi. Benfica'nın İsviçreli golcü oyuncusu Haris Seferovic, Galatasaray ile oynanacak olan UEFA Avrupa
Ligi Son 32 Turu ilk maçı öncesinde konuştu. İyi bir skor beklediklerini belirterek sözlerine başlayan Seferovic, "Çok iyi bir oyun olacak. Çok iyi bir stadyum var ve iyi bir atmosfer olacaktır. Ligde alınan 10-0'lık galibiyetin kendilerine güvenlerini nasıl etkilediği sorulan golcü futbolcu, "Benim ve bütün takım arkadaşlarımın kendine güveni tam. Bu maç için hazırız. İyi bir form durumumuz var ama Galatasaray'a da büyük bir saygımız var. İyi bir maç bizi bekliyor" diye konuştu.
"KAZANMAK İÇİN GELDİK" Galatasaray'ın da kendileri gibi maçı kazanmak için oynayacağını ifade ederek sözlerini sürdüren Seferovic, "Büyük bir maç olacak. Buraya kazanmak için geldik. Tahminimce karşımızda da bizim gibi düşünen bir takım. İki takım da kazanmak istiyor. Bu nedenle büyük bir karşılaşma olacaktır" açıklamasını yaptı. UEFA Kupası'nı kazabilecek kapasitede olup olmadıkları da sorulan Seferovic, "Biz şu anda sadece bu maçı düşünüyoruz. Bu maç zor geçecektir. Galatasaray ile oynamadan diğer turları düşünemeyiz" diyerek sözlerini tamamladı.
(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:16 Kaynak: İHA
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