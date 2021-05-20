/harita ile yeniden/ Bakan Karaismailoğlu: 400 kilometre uzunluğundaki otoyolumuz yarın tamamen hizmete giriyor - Son Dakika

/harita ile yeniden/ Bakan Karaismailoğlu: 400 kilometre uzunluğundaki otoyolumuz yarın tamamen hizmete giriyor

20.05.2021 15:54
/harita ile yeniden/ Bakan Karaismailoğlu: 400 kilometre uzunluğundaki otoyolumuz yarın tamamen hizmete giriyor, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesiminde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada "Otoyolumuzun bugüne kadar yaklaşık 390 kilometresini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuştuk.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesiminde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada "Otoyolumuzun bugüne kadar yaklaşık 390 kilometresini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuştuk. Habipler ile Hasdal kesiminin trafiğe açılmasıyla birlikte, yaklaşık 400 kilometre uzunluğundaki otoyolumuz yarın tamamen hizmete giriyor" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışı gerçekleştirilecek olan Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesiminde (Habipler-Hasdal Kavşağı) incelemede bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, "Ayrıca bu otoyolumuz sayesinde zamandan 1 milyar 650 milyon TL, akaryakıttan 830 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 480 milyon TL tasarruf edilecek, karbon emisyonu 350 bin 960 ton azaltılacaktır" diye konuştu.

"KANAL İSTANBUL, YARATACAĞI EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL CAZİBEYLE İSTANBUL COĞRAFYASINA YENİ BİR BOYUT GETİRECEKTİR"

Konuşmasında Kanal İstanbul Projesi'ne de değinen Bakan Karaismailoğlu, "Bakanlığımızın yaptığı, şehir içi ulaşım kördüğümünü çözen Metro projelerimizle, Marmaray'la Avrasya Tüneli ile İstanbul'a nefes aldırırken, bir yandan da sürdürülebilir bir yaşam kalitesi için pek çok proje planlıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu gibi İstanbul Havalimanımız da bu anlamda hayata geçirdiğimiz önemli adımlardan biridir. Yakında ilk adımlarını atacağımız Kanal İstanbul da yaratacağı ekonomik, sosyal ve çevresel cazibeyle İstanbul coğrafyasına yeni bir boyut getirecektir" ifadelerini kullandı.

"HABİBLER KAVŞAĞI - HASDAL KAVŞAĞI ARASINDAKİ KESİMİ DE BİTİRDİK VE HİZMETE ALIYORUZ"Bakan Karaismailoğlu, 10,2 kilometre uzunluğundaki 7'nci kesimin kalan 9,1 kilometrelik Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı arasındaki kesimini de bitirdiklerine ve hizmete alınacağına işaret etti. Karaismailoğlu, "10,2 km uzunluğundaki 7nci kesimin kalan 9,1 km'lik Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı arasındaki kesimini de bitirdik ve hizmete alıyoruz. 8,73 km'si ana gövde, 0,43 km'si bağlantı yolu olan bu kesim Habibler Kavşağı'ndan başlayıp, Cebeci maden ocaklarının güneyini kat ederek, Gazi ve Zübeyde Hanım Mahallelerinin altından 2x4 şeritli çift tüplü tünelle geçmekte, Hasdal Kavşağı aracılığıyla Alibeyköy-Hasdal mevkiinde 2. Çevre Yolu'na(tem) bağlanmaktadır. Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı kesiminde; 1 adet çift tüp tünel, 6 adet viyadük, 4 adet köprü, 1 adet üstgeçit,8 adet altgeçit, 14 adet menfez olmak üzere toplam 34 adet sanat yapısı bulunmaktadır. Proje bünyesindeki 6 adet viyadüğün toplam uzunluğu da her iki yönde 2 bin 75 metredir. Otoyolumuzun bugüne kadar yaklaşık 390 kilometresini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuştuk. Habipler ile Hasdal kesiminin trafiğe açılmasıyla birlikte, yaklaşık 400 kilometre uzunluğundaki otoyolumuz yarın tamamen hizmete giriyor" diye konuştu.

Karaismailoğlu, bu nedenle Kuzey Marmara Otoyolu kapsamına Hadımköy-Başakşehir kesimini de dahil ettiklerini paylaşarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "13 Nisan 2021 tarihinde sözleşmesi imzalanan 45 kilometrelik bu kesim ile birlikte otoyolun toplam uzunluğu 444 kilometreye ulaşacaktır. Yakın bir zamanda yapım çalışmalarına başlanacak Hadımköy - Başakşehir otoyoluna 7. Kesim sayesinde doğrudan bağlantı sağlanmasıyla 2. Çevreyolu ile Başakşehir, Bahçeşehir, Kayaşehir gibi yerleşimler ve bu civardaki sanayi bölgeleri arasında yeni bir ulaşım aksı oluşturulmuş olacaktır. Yine otoyolumuz, İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki bağlantıyı sağlarken, ayrıca Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Kuzey ve Güney Marmara'yı, Batı Anadolu'ya bağlamaktadır. Kuzey Marmara Bölgesi'nde doğu-batı istikametindeki ana ulaşım arterleri bölgesel trafik ile bölgeden geçen şehirlerarası ve uluslararası trafiğin birbirinden ayrılarak, ulaşımdaki hizmet kalitesinin ve güvenliğini artırmış olacak" dedi.

"BU OTOYOLUMUZ SAYESİNDE YILLIK TOPLAM 2 MİLYAR 480 MİLYON TL TASARRUF EDİLECEK"

Bu otoyol sayesinde zamandan 1 milyar 650 milyon TL, akaryakıttan 830 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 480 milyon TL tasarruf edileceğini, karbon emisyonunun 350 bin 960 ton azaltılacağını vurgulayan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Her ulaştırma projemizi bu özellikleriyle birer 'çevre dostu proje' olarak görüyor ve tasarım aşamasından işletme süreçlerine kadar çevre dostu bir anlayışla hareket ediyoruz. Yük, insan ve veri ulaştırma alanında stratejik yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yatırımlarımız, yapım aşamasından itibaren halkımıza iş oluyor, AŞ oluyor, tamamlanıp hizmete açıldığında ise sanayiye, tarıma, turizme canlılık katarak bölgesinde topyekun bir büyüme sağlıyor. 19 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan halkımız, kat ettiğimiz büyük mesafeye şahittir. Onların desteği ve teşvikiyle inşallah daha fazlasını yapacağız. Devletimizle, özel sektörümüzle, halkımızla, gençlerimizle el ele, yarınlarımızı inşa ediyoruz. Kuzey Marmara Otoyolumuzun yapımında yer alan en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.


/harita ile yeniden/ Bakan Karaismailoğlu: 400 kilometre uzunluğundaki otoyolumuz yarın tamamen hizmete giriyor

Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, Habipler, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel /harita ile yeniden/ Bakan Karaismailoğlu: 400 kilometre uzunluğundaki otoyolumuz yarın tamamen hizmete giriyor - Son Dakika


Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz açıkladı: mRNA aşısı yapılan hamilelerde sorun görülmedi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz açıkladı: mRNA aşısı yapılan hamilelerde sorun görülmedi Başkanlığa adaylığını koyacak Abdurrahim Albayrak'ın listesi ortaya çıktı Başkanlığa adaylığını koyacak Abdurrahim Albayrak'ın listesi ortaya çıktı 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla kuvvetlendirdi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla kuvvetlendirdi Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Yeniden görülen Man Adası davasında karar verildi! Kılıçdaroğlu 142 bin lira tazminat ödeyecek Yeniden görülen Man Adası davasında karar verildi! Kılıçdaroğlu 142 bin lira tazminat ödeyecek Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı         
16:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti         
15:36
Son Dakika: Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına yeniden talip oldu Son Dakika: Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına yeniden talip oldu         
15:19
Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum         
14:38
Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu         
14:09
Çakarlı maganda davasında sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen saldırgan için mahkemeden tahliye kararı çıktı Çakarlı maganda davasında sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen saldırgan için mahkemeden tahliye kararı çıktı         
13:36
Dünya'nın en büyük buz dağı Antarktika'dan kopup sürüklenmeye başladı Dünya'nın en büyük buz dağı Antarktika'dan kopup sürüklenmeye başladı         
13:16
Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi         
11:43
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu         
10:50
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 16:35:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: /harita ile yeniden/ Bakan Karaismailoğlu: 400 kilometre uzunluğundaki otoyolumuz yarın tamamen hizmete giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement